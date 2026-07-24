ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାହିଁ କୌଣସି ନାମ, ଦୁଇ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ, ହଟାଯାଇଛି ସାଇନ୍‌ବୋର୍ଡ

କାହିଁକି ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାହିଁ କୌଣସି ନାମ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ରେଳବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ। ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ପରିଚୟ ରହିଛି, ଯାହା ତାହାର ନାମ ସହ ଜଡ଼ିତ।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଏମିତି କୌଣସି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ରହୁଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ବୋର୍ଡରେ କୌଣସି ନାମ ଲେଖା ନାହିଁ?

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥିବା ଏପରି ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ନାମରେ ଚାଲୁଛି। ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେସନର ନାମକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ବିବାଦ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାତ ନୁହେଁ, ଏବେ ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବ…

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କ’ଣ, ସାଧାରଣ ଅଦାଲତଠାରୁ…

ଭାରତୀୟ ରେଳବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବବୃହତ୍ ରେଳ ନେଟୱର୍କ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଶର ୭,୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପରିଚୟ ତାହାର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସାଇନ୍‌ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ଥିବା ନାମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ।

କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ଯାହାର ସାଇନ୍‌ବୋର୍ଡରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନାମ ଲେଖାଯାଇନାହିଁ।

ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନିର୍ମାଣ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ବାଙ୍କୁରା–ମାସଗ୍ରାମ ରେଳପଥରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରୈନା ଓ ରୈନାଗଡ଼ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବିଭାଗ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ‘ରୈନାଗଡ଼’ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ନାମରେ ସାଇନ୍‌ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲା।

ଷ୍ଟେସନର ନାମ ‘ରୈନାଗଡ଼’ ରଖାଯିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ରୈନା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ଜମିରେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ତାହା ରୈନା ଗାଁର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ମଧ୍ୟ ‘ରୈନା’ ରଖାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ରୈନାଗଡ଼ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଗାଁର ନାମକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କ୍ରମେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।

ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମଝୌତା କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦାବିରୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲେ।

ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ମାମଲା ରେଳ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପରେ ଅଦାଲତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରିପାରିନଥିଲା।

ଲଗାତାର ବିବାଦ ଓ ବିରୋଧ ପରେ ରେଳବିଭାଗ ଏକ ଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନର ହଳଦିଆ ସାଇନ୍‌ବୋର୍ଡରୁ ‘ରୈନାଗଡ଼’ ନାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହା ପରଠାରୁ ଷ୍ଟେସନର ସାଇନ୍‌ବୋର୍ଡ ଖାଲି ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ ରହୁଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ବୋର୍ଡରେ କୌଣସି ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ।

ଷ୍ଟେସନର ସାଇନ୍‌ବୋର୍ଡରେ କୌଣସି ନାମ ଲେଖାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ରେଳ ଟିକେଟ୍‌ ଆଜି ମଧ୍ୟ ‘ରୈନାଗଡ଼’ ନାମରେ ହିଁ ଜାରି କରାଯାଉଛି।

ଅର୍ଥାତ୍, ଷ୍ଟେସନଟି ବିନା ନାମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରେଳବିଭାଗର ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଟିକେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବେ ବି ପୁରୁଣା ନାମ ‘ରୈନାଗଡ଼’ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ହାତ ନୁହେଁ, ଏବେ ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବ…

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କ’ଣ, ସାଧାରଣ ଅଦାଲତଠାରୁ…

ବ୍ରିଟେନର AI ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିହାର ଜନ୍ମିତ…

ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରେ ଅବସର ନେବେ DGP ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆ

1 of 31,503