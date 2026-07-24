ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାହିଁ କୌଣସି ନାମ, ଦୁଇ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ, ହଟାଯାଇଛି ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ
କାହିଁକି ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାହିଁ କୌଣସି ନାମ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ରେଳବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ। ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ପରିଚୟ ରହିଛି, ଯାହା ତାହାର ନାମ ସହ ଜଡ଼ିତ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଏମିତି କୌଣସି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ରହୁଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ବୋର୍ଡରେ କୌଣସି ନାମ ଲେଖା ନାହିଁ?
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥିବା ଏପରି ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ନାମରେ ଚାଲୁଛି। ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେସନର ନାମକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ବିବାଦ।
ଭାରତୀୟ ରେଳବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବବୃହତ୍ ରେଳ ନେଟୱର୍କ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଶର ୭,୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପରିଚୟ ତାହାର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସାଇନ୍ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ଥିବା ନାମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ଯାହାର ସାଇନ୍ବୋର୍ଡରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନାମ ଲେଖାଯାଇନାହିଁ।