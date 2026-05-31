RCB vs GT Final: କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଥେଷ୍ଟ! ଇଏ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନ ବନିବାର ଚାବିକାଠି

RCBର ଏହି ଖେଳାଳି କେବେ ବି ହାରିନାହାଁନ୍ତି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଦୁଇଟି ଦଳ IPL ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଚାବିକାଠି।

ଏହା ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁ ଧଳା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଉ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଦଳର ଅଟେ ଯାହାର ସେ ଅଂଶ ଥାଆନ୍ତି।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏବଂ IPL ୨୦୨୬ରେ RCB ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ପେସର୍ ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ।

୭ଟି ଫାଇନାଲ ଜିତିଛନ୍ତି, ୮ମ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ:

IPL ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍‌ଙ୍କ ଧଳା ବଲ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଅଷ୍ଟମ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ହାଜେଲଉଡ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସାତଟି ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ୫୦-ଓଭର କିମ୍ବା ୨୦-ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେହି ସାତଟି ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି IPLରେ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ହାଜେଲଉଡ୍ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାଜେଲଉଡ୍ ଏଥର ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ IPL ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପୂର୍ବ ଫର୍ମ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ RCB ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ IPL ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବ।

୨୦୧୨ ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୭ଟି ଫାଇନାଲ ଜିତିଛନ୍ତି:

ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡଙ୍କ ଫାଇନାଲ ବିଜୟ ଧାରା ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫାଇନାଲ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟି-୨୦ ଜିତିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ୨୦୧୫ ରେ ସେ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ।

ସେ ୨୦୨୦ ରେ BBL ଫାଇନାଲ ଜିତିଥିଲେ। ସେ CSK ସହିତ ୨୦୨୧ ରେ IPL ଫାଇନାଲ ଜିତିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ସହିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ।

୨୦୨୩ ରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ୫୦-ଓଭର ଫର୍ମାଟ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲେ। ହାଜେଲଉଡଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଫାଇନାଲ ବିଜୟ IPL ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲରେ ଆସିଥିଲା।

କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଥେଷ୍ଟ:

ଆଉ ଏବେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ IPL ଫାଇନାଲ୍ ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍ ଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। IPL ୨୦୨୬ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୨ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍ ୧୩ ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଫାଇନାଲରେ ସେ କେବଳ RCB ର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।

