JIOର ୯୦ ଦିନିଆ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ, ଲାଭ ଗଣି ଗଣି ଥକିଯିବେ, ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ରିଚାର୍ଜ
JIO Plan: ରିଲାଏନ୍ସ ପ୍ଲାନ ମହଙ୍ଗା ହେବା ପରଠାରୁ, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ଥିବା ପ୍ଲାନର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଜିଓ ତାଲିକାରେ 60 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଜିଓର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ, ଆପଣ ୭୦ ଦିନ, ୭୨ ଦିନ, ୮୪ ଦିନ, ୯୦ ଦିନ, ୯୮ ଦିନ, ୨୦୦ ଦିନ, ୩୩୬ ଦିନ ଏବଂ ୩୬୫ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଅନେକ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ସହିତ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିପାରିବେ।
ଆଜି ଜିଓର ଏପରି ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ସହିତ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଜିଓର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ, ଆପଣ ଅସୀମିତ କଲିଂ, ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ଏବଂ OTT ଆପ୍ସର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଇବେ।
ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମହଙ୍ଗା ରିଚାର୍ଜର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜିଓର ୮୯୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ବାଛିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ୯୦ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କକୁ ଅସୀମିତ କଲିଂ କରିପାରିବେ।
ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଆପଣ ଏକାଥରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇବେ । ଯଦି ଆପଣ ଚାଟ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଜିଓ ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ SMS ସୁବିଧା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଜିଓର ୮୯୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ ଡାଟା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପହାରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।
ଏହି ପ୍ଲାନରେ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ୨୦GB ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆପଣ ୯୦ ଦିନରେ ମୋଟ ୨୦୦GB ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଜିଓର ୮୯୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ ଡାଟା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପହାରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।
