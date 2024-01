୩ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ରାଜ ସିଂହାସନ… ଫିକା ପଡ଼ିନି ରଂଗ, ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖି ହୋଇଯିବେ ତାଜ୍ଜୁବ

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟର ରାଜା ତୁତନଖାମୁନ୍(Tutankhamun) ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ରାଜା ତୁତ୍(Tut) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟର 1332-1323 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ ଗାଦି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ରାଜା ତୁତନଖାମୁନଙ୍କ ଏକ ରାଜ ସିଂହାସନ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବସି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଉଥିଲେ । ଏହି ସଂହାସନ ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟର ଏକ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଅଟେ ଯାହାର ରଂଗ ୩ ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଫିକା ପଡ଼ିନି । ଏହି ସିଂହାସନର ଭବ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଆଜିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରେ । ସୋସିଆଲ ମଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ତୁତନଖାମୁନଙ୍କ ରାଜ ସିଂହାସନର ଫଟୋକୁ @archeohistories ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟପସନରେ ସେ ସିଂହାସନ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସଂହାସନରେ ନିକ୍ଷୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହ ସୁନା ଓ ରୂପାର କୋଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଓ ରଂଗୀନ କାଚରେ ସଜା ଯାଇଛି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ରାଜ ସିଂହାସନ ଆଜି ବି ସୁନା ଭଳି ଚକଚକ୍ ହେଉଛି । ଆପଣ ଏହି ସିଂହାସନର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ।

The 'Golden Throne' of Tutankhamun, a unique work of art. The luxurious armchair is distinguished by the complexity of its technique and an abundance of details. Its colors have not faded over three thousand years, which serves as a testament to the high skill of the ancient… pic.twitter.com/fTxdcqgr6T

