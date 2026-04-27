ଭାରତରୁ କୋହିନୂର ହୀରା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଏହି ଇରାନ ଶାସକ, ତାହାଲେ ପୁଣି କିପରି ଫେରିଲା

ଭାରତକୁ କୋହିନୂର ହୀରା କିପରି ଫେରିଆସିଲା?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କୋହିନୂର ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଆଲୋକର ପର୍ବତ’। ଏହି ନାମର କେବଳ ଉଲ୍ଲେଖ ମାତ୍ରେ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ହୀରାର ପ୍ରତିଛବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ହୀରା ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭାରତର ଗର୍ବ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ ଇରାନୀ ମେଷପାଳକଙ୍କ ହାତରେ କିପରି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏହା କିପରି ଶତାବ୍ଦୀ ବ୍ୟାପି ଏକ ଯାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା?

ଏହା କେବଳ ଏକ ପଥରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତାରଣାର ଏକ କାହାଣୀ – ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ଆଜି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ସଜୀବ ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଜାରରୁ ଫଳ କିଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ତରଭୁଜ ଖାଇ…

ଲେବାନନ୍-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ: ୫ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ…

ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେତେବେଳେ କୋହିନୂର ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ନାତି ଏବଂ ମୋଗଲ ଦରବାରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ:

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ନାତି, ମହମ୍ମଦ ଶାହ ରୋଶନ ଅଖତର ଯାହାଙ୍କୁ ଇତିହାସ ‘ରଙ୍ଗିଲା’ ଭାବରେ ମନେ ରଖେ, ଦିଲ୍ଲୀର ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ।

ସେ ତାଙ୍କର ଅବନତିଶୀଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସେହି ଯୁଗରେ ମୋଗଲ ଦରବାର ଏହାର ଅପାର ଧନସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନା ଓ ରୂପାର ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଏହାର ଚମତ୍କାର ମୟୂର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା।

କୋହିନୂର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ମଣି ଥିଲା। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଏହି ଅବହେଳା, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ, ଇରାନର ଜଣେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଡାଯାଇ ନଥିଲା, ଯିଏ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନର ଗୌରବକୁ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ।

ନାଦିର ଶାହଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ:

ଇରାନର ଶାସକ ନାଦିର ଶାହ ମୂଳତଃ ଜଣେ ପଶୁପାଳକର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଦକ୍ଷତା, ବାକ୍ତୃତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁରତା ବଳରେ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲେ।

୧୭୩୯ ମସିହାରେ, ଧନ ପ୍ରତି ଅତୃପ୍ତ ଲୋଭ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଲର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଦିର ଶାହଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସେନା ଅନାୟାସରେ ମୋଗଲ ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ନାଦିର ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ନରସଂହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସହରକୁ ଲୁଟ କରିଥିଲେ।

ସେ ମୋଗଲ ପ୍ରାସାଦକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶେଷ କୋଣକୁ ଖୋଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରୁ ଚାଲି ନଥିଲେ।

ପଗଡ଼ି ବଦଳାଇବାର ସେହି ଚତୁର ଚାଲ:

ଲୁଟ୍ ସମୟରେ, ନାଦିର ଶାହ ତୁରନ୍ତ କୋହିନୂର ହୀରା ପାଇ ନଥିଲେ। ସେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଯେ ମହମ୍ମଦ ଶାହ ‘ରଙ୍ଗିଲା’ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ପଗଡ଼ି ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି।

ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ନାଦିର ଶାହ ଚତୁର ହୋଇଗଲେ। ସେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ଅଭିନୟ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଦୁଇ ଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଗଡ଼ି ବିନିମୟକୁ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।

ନାଦିର ଶାହ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କୁ ପଗଡ଼ି ବିନିମୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଭାବରେ ଦେଖି, ସମ୍ରାଟ ଖୁସିରେ ନାଦିର ଶାହଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଗଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ପଗଡିଟି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ କୋହିନୂର ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଲା:

ସେହି ପଗଡ଼ିଟି ନାଦିର ଶାହଙ୍କ କବଜାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଗଡ଼ିଟି ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ବାହାରି ଆସିଲା।

କୁହାଯାଏ ଯେ ନାଦିର ଶାହ ନିଜେ ଏହାକୁ “କୋହିନୂର” ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଏକକ କୌଶଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ରକ୍ତପାତ ବିନା ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା ​​ଯାହା ପାଇଁ ସେ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।

ସେ କୋହିନୂର ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଉଭୟକୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନର ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଦିନଟି ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଦେଶୀ ହାତରେ ଚାଲିଗଲା।

ନାଦିର ଶାହରୁ ଅବଦାଲି ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା:

ଇରାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନାଦିର ଶାହଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପକ୍ଷ କରି ନଥିଲା। ୧୭୪୭ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ କୋହିନୂର ହୀରା ତାଙ୍କ ସେନାପତି ଅହମଦ ଶାହ ଅବଦାଲିଙ୍କ ହାତରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା।

ଅବଦାଲି ଦୁରାନି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହୀରାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କୋହିନୂର ଏବେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ବାଛିଥିଲା।

ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ଷମତା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ କୋହିନୂର, କେବଳ ଏକ ପହୁଡ଼ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜଣେ ଶାସକଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶାସକଙ୍କୁ ହାତ ବଦଳାଇ ଚାଲିଥିଲା।

ପଞ୍ଜାବ ମାଟିରୁ ଭାରତକୁ କୋହିନୂର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ:

ଯେତେବେଳେ ଅହମଦ ଶାହ ଅବଦାଲିଙ୍କ ବଂଶଧର ଶାହ ଶୁଜା ଦୁରାନି ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ।

ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଶିଖ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂହଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଦଳରେ, ଶାହ ଶୁଜା ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ହୀରାକୁ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂହଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହିପରି, ୧୮୧୩ ମସିହାରେ, ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରା ପରେ କୋହିନୂର ହୀରା ତାର ମାତୃଭୂମି, ଭାରତର ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବର ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହୀରା ମହାରାଜାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଗଲା।

ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଣୀଙ୍କ ମୁକୁଟର ଏକ ଅଂଶ:

ଇତିହାସ ପୁଣି ଥରେ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂହଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଶିଖ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଂଗ୍ଲୋ-ଶିଖ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ପଞ୍ଜାବ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଲାହୋର ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଲୀପ ସିଂହ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜା ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କୁ କୋହିନୂର ହୀରା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହିପରି, ୧୮୪୯ ମସିହାରେ ଏହି ହୀରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ କୋଷାାଗାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ, କୋହିନୂରର ଇତିହାସ ସେହି ଚମତ୍କାର ଭାରତୀୟ ଐତିହ୍ୟର ସ୍ମରଣକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଦେଖୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି।

ବଜାରରୁ ଫଳ କିଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ତରଭୁଜ ଖାଇ…

ଲେବାନନ୍-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ: ୫ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ…

“ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ…

ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମସ୍ୟାରେ ଟ୍ରମ୍ପ! ହ୍ରାସ…

