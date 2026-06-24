ACର ଏହି ସିକ୍ରେଟ ମୋଡ ବଞ୍ଚାଇବ ବିଜୁଳି ବିଲ ! ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଚିପ୍ଚିପାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ୯୦% ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର
କଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ AC ଚଲାଇବା ପରେ ରୁମ ଚିପ୍ଚିପା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ଲାଗୁଛି କି? ହୋଇପାରେ ଆପଣ ACର ଭୁଲ ମୋଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ACରେ ଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ଫିଚର କେବଳ ରୁମ୍ର ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ କମାଇନଥାଏ, ବରଂ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।
AC Dry Mode : ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ପବନରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଲୋକ AC ଚଲାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ମୋଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ, ରୁମ ଥଣ୍ଡା ତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିପ୍ଚିପା ଭାବ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅଧିକ ଆରାମ ଏବଂ କମ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ACର ଏକ ବିଶେଷ ମୋଡ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିପାରେ।
ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୁଳୁଗୁଳି କାହିଁକି ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ?
ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ପବନରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ତାପମାତ୍ରା ଭଲେ ହିଁ ବହୁତ ଅଧିକ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶରୀରକୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରାଏ। ଝାଳ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ ଏବଂ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚିପ୍ଚିପା ଭାବ ଲାଗି ରହେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଭଳି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ।
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ACର Dry Mode ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ | ଏହି ମୋଡ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ରୁମ୍ର ପବନରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଆଦ୍ରତାକୁ କମାଇବା | ଯେତେବେଳେ Dry Mode ଅନ୍ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ACର ଧ୍ୟାନ ରୁମ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପବନରୁ ଆଦ୍ରତା କମାଇବା ଉପରେ ଥାଏ |
Dry Mode ଅନ ଥିବା ସମୟରେ ACର କମ୍ପ୍ରେସର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମଝିରେ ମଝିରେ କାମ କରେ | ଏହାଦ୍ୱାରା ରୁମ୍ର ପବନରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ | ଏହା ସହିତ, ଗୁଳୁଗୁଳି କମିଯିବା ଫଳରେ ଅଧିକ କୁଲିଂ ବିନା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ ହୋଇପାରେ |
Dry Mode ର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଫାଇଦା
Dry Mode ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଏହା ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଆଦ୍ରତା ଏବଂ ଚିପ୍ଚିପା ପଣକୁ କମ କରିଥାଏ | ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ନକରି ମଧ୍ୟ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ |
ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତର ସଞ୍ଚୟ, କାରଣ ଏହି ମୋଡ୍ରେ AC କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ | ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ Cool Mode ତୁଳନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କମ୍ ହୋଇପାରେ |
କେବେ Dry Mode ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ?
ଯଦି ବାହାରର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ପବନରେ ଆଦ୍ରତା କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ Dry Mode ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନଥାଏ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ Cool Mode ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରୁମ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା କରିବା । Dry Mode ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନ ଏବଂ ଅଧିକ ଗୁଳୁଗୁଳି ଥିବା ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏହି ମୋଡ
Dry Mode ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପବନରେ ଆଦ୍ରତା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାପମାତ୍ରାକୁ ବହୁତ କମ୍ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ପବନରୁ ଅତିରିକ୍ତ ମଏଶ୍ଚର ହଟାଇ ରୁମ୍କୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ କରିବା ଅଟେ । ସେଥିପାଇଁ ମନସୁନ ସମୟରେ ଏହି ମୋଡ୍ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ମନସୁନ AC ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ACର ତାପମାତ୍ରା 24 ରୁ 26 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୁମ୍ର କବାଟ ଏବଂ ଝରକାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ବାହାରର ଆଦ୍ରତା ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ | ଏହାଦ୍ୱାରା ACର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରୁମ୍ର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ରହେ | ଏଥିସହିତ ACର ଫିଲ୍ଟରକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ |