ପହଁରା ଜାଣି ନଥିଲେ ବି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି… ଏହି ସରଳ କୌଶଳ ଆପଣାଇଲେ ପାଣିରେ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ ଜୀବନ

ପହଁରା ଜାଣି ନଥିଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ଏମିତି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ପହଁରା ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଣିରେ ପଶୁ ପଶୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଭୟ ପ୍ରାୟତଃ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୁଏ।

ସମ୍ପ୍ରତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପହଁରା ଜାଣି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ପାଣିରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ।

ଭିଡିଓଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପାଣିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଭୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ।

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସିଧା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଭୂଲମ୍ବ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଆସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ପାଣି ଭିତରେ ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ:

ସେହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏପରି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ଯେପରି ଆପଣ କଠିନ ଭୂମିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି।

ଏହି କୌଶଳ ଶରୀରକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାସମାନ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡକୁ ନିର୍ବୋଧ ଭାବରେ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଭିଡିଓଟି ବୁଝାଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ହଲାନ୍ତି, ତେବେ ପାଣି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାସମାନ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୌଶଳ ଯାହାକୁ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ପାଣିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ନିଜର ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା।

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟଭୀତ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀର ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୀର ଏବଂ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଆରାମ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଭାସମାନ ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହା ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଭାସମାନତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପାଣିରେ ଭାସି ରହିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାହୁର ଏହି ସରଳ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।

ଯଦିଓ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝାଏ ନାହିଁ ଯେ ପହଁରିବା ଶିଖିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସବୁବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୌଳିକ ପହଁରିବା କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ।

ପହଁରିବା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜୀବନ କୌଶଳ ଯାହା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଣି ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ବୟସରୁ ପହଁରିବା ଶିଖାଇବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।

