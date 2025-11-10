IND vs SA 1st Test: ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରି ନାହାଁନ୍ତି କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କାଳ ଏହି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳି
ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା, ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କେବେବି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ନାହାଁନ୍ତି।
ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହା ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହେବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ ୨-୨ ରେ ଡ୍ର ଥିଲା। ତା’ପରେ ଗିଲ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କୁ ୨-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
କେବେ ବି ଟେଷ୍ଟ ହାରି ନାହାଁନ୍ତି ବାଭୁମା:
ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ WTC ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବାଭୁମା ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ୧୦ ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୯ ଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ହୋଇଥିଲା।
ବାଭୁମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କେବେବି କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ହାରିନାହିଁ, ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ହୋଇଛି। ବାଭୁମା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ ୩୨ ରନରେ ଜିତିଥିଲା।
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା:
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଦଳ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଜିତିନାହିଁ।
ଭାରତରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସାତଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି, ଭାରତ ଚାରିଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୪ ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ୧୬ ଥର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୮ ଥର ଜିତିଛି। ଦଶଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ:
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କାଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟକିପର), ରିଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟକିପର), ଆକାଶ ଦୀପ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ:
ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେବିସ୍, ତେମ୍ବା ବାଭୁମା (ଅଧିନାୟକ), ଟୋନି ଡି ଜୋରଜି, ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସ୍, ଜୁବୁର୍ ହମଜା, ଏଡେନ୍ ମାକ୍ରମ, କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, ସେନୁରାନ ମୁଥୁସାମି, ୱିଲେମ୍ ମୁଲଡର, କୈଇଲ୍ ଭେରେତ୍ରେ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିଆନ ରିକେଲଟନ (ୱିକେଟକିପର), କାଗିସୋ ରାବାଡା, କେଶବ ମହାରାଜ, ସାଇମନ ହାର୍ମର।