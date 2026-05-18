ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ପ୍ରେମ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପୂଜା ବିଧି, ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିୟମ।
Rudraksha: ଆଜିର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାୟ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ, ବୈବାହିକ ସୁଖ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ାଉଥିବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କ’ଣ ଅଟେ?
ସାଧାରଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ତୁଳନାରେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରେମ, ଏକତା ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ସନ୍ତୁଳନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତା ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରହେ।
ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଧନ ଏବଂ ସୁଖ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଭାବ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି।
ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପୂଜା ବିଧି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର
ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ହିଁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏହି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
ଶୁଭ ଦିନ: ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପୂଜା କରନ୍ତୁ।
ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ: ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।
ମନ୍ତ୍ର ଜପ: (ଓଁ ଐଁ ବରଭୀଁ ବଂ ଶ୍ରୀଁ କମଳଧାରିଣୀ ହୁଁ ସ୍ୱାହା) – ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏଗାର (୧୧) ସୋମବାର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ଏଗାର ସୋମବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଯେପରି ବାରମ୍ବାର ଓହ୍ଲାଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଶୁଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରହେ। ଅନେକ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସାଧନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି।
କେଉଁ ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ?
ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ନକଲି କିମ୍ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନାହିଁ। ପୂଜା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମୟରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ।
କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ଶୁଭ ମାନାଯାଏ?
- ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଚାପ ବା ତିକ୍ତତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
- ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
- ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
- ପରିବାରରେ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି