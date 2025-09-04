ଧୋନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଲେ ଏ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି, ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ସେ…

ଧୋନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଲେ ଏ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି, ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ସେ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ଅମିତ ମିଶ୍ରା ୪୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ୍ରିକେଟ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ୨୦୦୩ରେ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ମିଶ୍ରା ଭାରତ ପାଇଁ କେବଳ ୨୨ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୩୬ ଦିନିକିଆ ଖେଳିପାରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ୨୦୧୦ରେ ତାଙ୍କର ଟି-୨୦ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ୧୦ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା।
ଅମିତ ମିଶ୍ରା ୨୦୧୩ରେ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ସେ ବର୍ମିଂହାମରେ ୨୦୧୩ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୋଇଥିଲେ। ମିଶ୍ରା ଏଏନଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେହି ଐତିହାସିକ ରାତିରେ, ‘କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍’ ଏମଏସ ଧୋନି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ୩-୪ ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ
ମିଶ୍ରା କହିଥିଲେ, ‘ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ, କେହି ସେମାନଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ପରେ ସମସ୍ତେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ବସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା। କିନ୍ତୁ, କେହି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ରହିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଧୋନି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଅଧିନାୟକ। କିନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ।
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ର ରୋମାଞ୍ଚ
୨୩ ଜୁନ୍ ୨୦୧୩ରେ, ଧୋନି ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୧୩୦ ରନ୍ ର ଏକ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି (୪୩) ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନ (୩୧) ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ବ୍ୟାଟର ମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦଳର ସ୍କୋର ୬୬/୫ ହୋଇଥିଲା। ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ତା’ପରେ ଅପରାଜିତ ୩୩ ରନ୍ ର ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତକୁ ୧୨୯/୭ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
Amit Mishra @MishiAmit has retired from all forms of cricket.
22 Tests 76 Wickets & 648 runs–5W haul in Debut Inning.
36 ODIs -64 wickets
*Most Wickets in Bilateral series -18 vs Zim,2013
PoTM in Last ODI match
PoTS in Last ODI series
T20I- 10M 16 Ws. pic.twitter.com/HJzzNQhziT
— alekhaNikun (@nikun28) September 4, 2025
ଜବାବରେ, ଜାଡେଜା ଏବଂ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ ସେମାନଙ୍କର ମିତବ୍ୟୟୀ ବୋଲିଂ ଜାରି ରଖିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ପାଞ୍ଚ ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ବି ସ୍ନେହରେ ମନେ ରଖାଯାଏ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉଷ୍ମ ଆଲିଙ୍ଗନରୁ ବିରାଟଙ୍କ ଗଙ୍ଗନମ୍ ଶୈଳୀର ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଜୋରଦାର ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ତାଜା।