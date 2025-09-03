ଏହି ଟିମ୍ ପାଖରେ ଜଣେ ନୁହେଁ ଅଛନ୍ତି 20 ଜଣ ବିରାଟ, କେମିତି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ…

ଏହି ଟିମ୍ ପାଖରେ ଜଣେ ନୁହେଁ ଅଛନ୍ତି 20 ଜଣ ବିରାଟ, କେମିତି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ…
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପାଡି ଅପଟନ୍ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ହକି ଦଳର ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ସ୍ତର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା 2025 ହକି ଏସିଆ କପରେ ଖେଳୁଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦଳର ମାନସିକ କଣ୍ଡିସନିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପାଡି ଅପଟନ୍ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
୨୦୧୧ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିବା ଅପଟନ୍ ହକି ଦଳକୁ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦଳରେ ‘୧୮-୨୦ ବିରାଟ କୋହଲି’ ଭଳି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ଚାଲିଥିବା ୨୦୨୫ ହକି ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ସେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଫିଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ନିଆଯାଏ। ତାଙ୍କ ପରି ଫିଟନେସ୍ ସ୍ତର ବହୁତ କମ୍ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ମାନସିକ କଣ୍ଡିସନିଂ କୋଚ୍ ପ୍ୟାଡି ଅପ୍ଟନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳର 18 ରୁ 20 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରି ଫିଟନେସ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଏବେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଅପଟନ୍ ମିଡ୍-ଡେକୁ କହିଥିଲେ, ‘ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଦଳର ଶୋଇବା, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣକୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ସହିତ ତୁଳନା କରେ, ତେବେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ସେହି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ପାଦ ଆଗରେ। ବିରାଟ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଅନନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ପରି ଭଲ। ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା 18 କିମ୍ବା 20 ଜଣ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦଳ।’
ପ୍ୟାଡି ଅପଟନ୍ କିଏ?
ପ୍ୟାଡି ଅପଟନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଯିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ୟାଡି ଅପଟନ୍ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅରରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅପଟନ୍ ଭାରତର 2011 କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗ୍ୟାରି କର୍ଷ୍ଟନଙ୍କ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଂଶ ଥିଲେ।
ସେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ। ଭାରତର ଡି ଗୁକେଶ ଗତ ବର୍ଷ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଗୁକେଶଙ୍କୁ ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ କରିବାରେ ପାଡି ଅପଟନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ୟାଡି ଅପଟନ୍ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲେ।