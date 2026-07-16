୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେନି ଭାରତର ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି, କାରଣ ଜାଣିଲେ ହୋସ୍ ଉଡିଯିବ
୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜାଗା!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଅଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ, କାରଣ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ପାଇଁ ବିଚାର କରୁନାହିଁ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ODI ଫର୍ମାଟରେ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାତ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଖେଳାଳି ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ଯେହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟମ ଗତିର ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏବଂ ଦଳରେ କେବଳ ଜଣେ ସ୍ପିନ୍-ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବ ଯାହାର ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାବିଦାର।
ଜାଡେଜାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ଅକ୍ଷର ପଟେଲ:
‘ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ ଫର୍ମାଟରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ବୋଲିଂ କିଛି ସମୟ ଧରି ଠିକ୍ ନଥିଲା। ସେ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିଥିଲେ କାରଣ ଦୁବାଇର ପିଚ୍ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଶୈଳୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ପାୱାର-ହିଟିଂ କ୍ଷମତା ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ନାହିଁ; ଏହି କାରଣରୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ କେବଳ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ପଡିଆରେ ପକାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବରେ ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।
ଜାଡେଜାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର କ’ଣ ଶେଷ:
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଇନ୍ଦୋରରେ ସେହି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୧୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ, ସେ ମୋଟ ମାତ୍ର ୪୩ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଜାଡେଜା ୨୧୦ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୩୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ODI ଫର୍ମାଟରେ ବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଭୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ୭୨ଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୭୯ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଓଭରରେ ୪.୫ ରନ୍ ର ଇକୋନୋମି ହାର ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ୫୦ଟି ଇନିଂସରେ ୨୪.୭୨ ହାରରେ ୯୧୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।