ଏହି ଦଳର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ହେବେ ଯୁବରାଜ ସିଂହ, IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ!
ଏହି ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ସିଜିନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସିଜିନ ପାଇଁ ଏକ ମିନି ନିଲାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ।
ହେଲେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସେମାନଙ୍କର କୋଚ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଦଳରେ ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂହ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ହଁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ IPL ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଯୁବରାଜ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ଉପରେ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଇନସାଇଡ ସ୍ପୋର୍ଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ସହ କୋଚ୍ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବେଳେ, ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଲାଙ୍ଗରଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
କାରଣ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିନାହାଁନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲଗାତାର ଦୁଇ ବିଦେଶୀ କୋଚ୍ ପରେ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏବେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।
କିନ୍ତୁ, ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଯୁବରାଜଙ୍କର କୌଣସି ଦଳକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି।
ହେଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୋଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ଯୁବ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
LSG ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି:
ଯୁବରାଜ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ, ଯାହା କେବଳ ଚାରିଟି ସିଜନରେ ଦୁଇଟି ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଦେଖିସାରିଛି।
ଲାଙ୍ଗରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସିଜନ ପାଇଁ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଲାଙ୍ଗର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଛାଡିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆ ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଦଳ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜାହିର ଖାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ଗତ ସିଜନରେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।