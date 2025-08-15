ଏଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁଛି ବିଶ୍ୱକପ, ରୋକିବାର ଦମ୍ ନାହିଁ କାହାର, କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ….

ଏଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁଛି ବିଶ୍ୱକପ, ରୋକିବାର ଦମ୍ ନାହିଁ କାହାର, କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ….
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଅଧିନାୟକ ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଭାରତ ଆଗାମୀ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରେ ଏବଂ ଗତିକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ପରିଣତ କରେ, ତେବେ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଟାଇଟଲ ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ କରିପାରିବ।
ଆୟୋଜକ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦୁଇଥର ୫୦ ଓଭର ଫର୍ମାଟର ଫାଇନାଲକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିବାରୁ ଦଳ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଟାଇଟଲ ଖୋଜୁଛି।
ମିତାଲି ‘ଆଇସିସି ଡିଜିଟାଲ୍’କୁ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁଛି (ଭାରତ) ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେହି ଛୋଟ ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।” ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ହେଉଛି ଦାବିଦାର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ। ସେମାନେ ସେହି ସୁଯୋଗର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗତିକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତକୁ ସେହି ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
୨୦୦୫ ଏବଂ ୨୦୧୭ରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ମିତାଲିଙ୍କ ମତରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ଦେଶର ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। “ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଏକ ବିରାଟ କଥା ହେବ।” “ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହା ଏପରି ଏକ କଥା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି, ଯିଏ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠାଉ, ଯିଏ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁବେ କାରଣ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କରିନାହିଁ,” ସେ କହିଥିଲେ। ମିତାଲି ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ହଁ, ଆମେ ଦୁଇଥର ପାଖାପାଖି ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପ୍ ଜିତିନାହୁଁ।”
ଘରୋଇ ଭୂମିରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ବହୁତ ଭଲ ହେବ କାରଣ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ।” ଯୁବ ଖେଳାଳି କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚରଣି ଭାରତର ସମ୍ପ୍ରତିକ ସୀମିତ ଓଭର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଉଭୟ ଜିତିଥିଲା। ମିତାଲି ବିଶେଷ ଭାବରେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କ୍ରାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି।” ମିତାଲି କହିଥିଲେ, “ସେ WPL (ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍) ଖେଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ।”
ଏହି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ କହିଛନ୍ତି, “କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବରେ, ସେ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରି ୱିକେଟ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସେ (ଇଂଲଣ୍ଡରେ) ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି।”
