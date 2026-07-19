ଏଥର କିଷାନ ନିଧିର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ
କିଷାନ ନିଧିର ୨୪ ତମ କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବି ଜୀବିକା ପାଇଁ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହେଲେ, ଅନେକ ଚାଷୀ ଚାଷରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଏହିପରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ଯାହା ବାର୍ଷିକ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଜନାର ୨୩ ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ୨୪ ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କିଛି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି।
ଏଥର ପ୍ରଥମେ କେବଳ ସେହି ମନୋନୀତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିସ୍ତି ରାଶି ପଠାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସମୟାନୁସାରେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ବିନା କୌଣସି ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେଉ, ଦୟାକରି ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଥମେ କିସ୍ତି ପାଇବେ:
ଏଥର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦ୍ୟତନ ଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି e-KYC ସମାପ୍ତି; ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଥମେ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ତାଲିକାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜମି କାଗଜ ପତ୍ର ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍, ଜମି ଯାଞ୍ଚ।
ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ IFSC କୋଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି ତିନୋଟି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଥମେ କିସ୍ତି ପାଇବେ; ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯଦି ଏହି ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ବିଚାରାଧୀନ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଥାଏ, ତେବେ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ।
ଲିଷ୍ଟରେ ଏମିତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ:
ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏଥର ପ୍ରଥମେ ଦେୟ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ଏହା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେନିଫିସିୟାରି ଲିଷ୍ଟ’ ଅପ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ, ପୁରା ଗ୍ରାମର ଏକ ତାଲିକା ଦେଖାଯିବ।
ଯଦି ଏହି ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲରେ e-KYC, ଜମି ବିହନ ଏବଂ ଆଧାର-ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କିଂ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ‘ହଁ’ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରିପାରିବେ।