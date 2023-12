ଏ ବର୍ଷ ହେବନି ଶୀତ, IMD ଜାରି କଲା ଚେତାବନୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଆସିଯାଇଛି ଶୀତଦିନ । ଉତ୍ତର ଭାରତ ସହିତ ଦେଶର ବହୁ ଭାଗରେ ଥଣ୍ଡା ପଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡି ବି ପଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି । କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ(IMD)ଶୀତକୁ ନେଇ କିଛି ଏପରି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଖେଳିଯାଇଛି । IMD ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତର ମୁଖ୍ୟ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଫେବୃୟାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ ।

During the upcoming winter season (December 2023 to February 2024), above-normal minimum temperatures are likely over most parts of the country. During the season, above-normal maximum temperatures are likely over many parts of the country except some areas over central and… pic.twitter.com/wG3lVJm9dP

— ANI (@ANI) December 1, 2023