ଏଥର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ପଡୁଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ଜାଣନ୍ତୁ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୭ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି କିଛି ସହରରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମୋଟର, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପକରଣ, ଲୁହା ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।
ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସମୟରେ ନୂଆ ଯାନବାହନ, ଉପକରଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା: ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ଭଗବାନ କରନ୍ତି।
ତଥାପି ଏଥର ୨୦୨୫ରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କିଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣାଯାଏ ନାହିଁ, ବିଶେଷକରି ଲୁହା, ଜମି ଏବଂ ଗାଡ଼ି।
ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବେ କି: ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ଷସାରା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନରେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଦିନକୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏବେ ଏହି ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଏଥର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କରନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ଏକ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ତର୍ପଣ ଏବଂ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ଏକ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ସମୟରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହା ପରିବାର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।