ସାପର ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଏହି ଗଛ, ଚୁପଚାପ ବିଷଧର ସାପକୁ କରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଅଛି କି ଏହି ଗଛ, ଶୀଘ୍ର କାଟିଦିଅନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ସାପ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ। ସାପମାନଙ୍କୁ ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଯାଉଛି।
ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଗଛ ସହିତ ବେସ ପରିଚିତ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ସମାନ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ସାପଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ?
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଗଛ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସାପ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ଗଛ କ’ଣ ଏବଂ ଏହା ସାପକୁ କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ କରେ?
ଏହି ଗଛ ସାପକୁ କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ କରେ:
ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ଗଛଟି ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଆଇଭି। ଇଂଲିଶ୍ ଆଇଭି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହା କାନ୍ଥ ଦେଇ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥାଏ, ବାଡ଼କୁ ଘୋଡ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଘନ, ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଏକ ଲଟା ପ୍ରଜାତିର।
ଏହି ଘନ ଗଣ୍ଠି ସାପମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ। ସାପମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ଅନ୍ଧାର, ନିରାପଦ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଇଭି ପତ୍ରର ଛାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଶିକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୂଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ଆଇଭି ତଳେ ଲୁଚି ରହନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ମୂଷା ଥାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ସାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଲିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଆଇଭି ତଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା, ଶୀତଳତା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ସାପମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଘର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ:
ଇଂଲିଶ୍ ଆଇଭି କେବଳ ସାପକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଘର କାନ୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାର ଚେର ଏବଂ ଲତା କାନ୍ଥରେ, ଇଟା ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ସାଇଡିଂ ତଳେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆର୍ଦ୍ରତା ଟାଣିଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଠନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଗଛଟି ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ, ଏହା ଘରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଅଛି କି ଇଂଲିଶ୍ ଆଇଭି ଗଛ:
ଗଛଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟିବା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। ହେଲେ, ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ କାରଣ ଆଇଭି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ:
ସାପମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ନ ଥିବାରୁ ଲତାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଫୁଟ ଉପରକୁ କାଟିଦିଅ।
ସବୁବେଳେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ଅଳିଆ ଏବଂ ଜାଲ ଭଳି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାନ୍ତୁ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ପବନ ଭିତରକୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।