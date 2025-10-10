ୟେ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିଶାକ୍ତ ଗଛ, ଗଛର ଛାଇ ପଡିଲେ ବି ହେବ ମୃତ୍ୟୁ, ମୁଳ ଠୁ ଫଳ ସବୁ ବିଶାକ୍ତ
‘ମୃତ୍ୟୁର ଗଛ’ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁନିଆ ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବେଳେବେଳେ ଏଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡେ, ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆପଣ ଚକିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାରଣ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ଗଛ।
ବିଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଅଛି ଯାହା ଅମ୍ଳଜାନ, ଫଳ ଏବଂ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଏପରି ଅଛି ଯାହା ଏହାର ବିପରୀତ କାମ କରେ । ଏହି ଗଛର ଫଳ, ପତ୍ର, ଗଣ୍ଡି ଏପରିକି ଛାଇ ବି ବିଷାକ୍ତ । ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଚିନିଲ୍ ଗଛ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଗଛ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ସବୁଠୁ ବିଶାକ୍ତ ଗଛ: ଫ୍ଲୋରିଡା ଏଭରଗ୍ଲେଡ୍ସ ଏବଂ କାରିବିଆନ ଉପକୂଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଗଛକୁ “ମୃତ୍ୟୁର ଗଛ” କିମ୍ବା “ମୃତ୍ୟୁର ସେଓ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହାର ଫଳ ସେଓ ପରି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛର ଛାଇ ଠାରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ବିଶାକ୍ତ । ଏହାର ପତ୍ର ଦେଇ ପଡ଼ିଥିବା ବର୍ଷାବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶାକ୍ତ ରସକୁ ଶୋଷି ତଳେ ପଡେ । ଫଳରେ ଏହାର ଛାଇରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡେ ।
ମଞ୍ଚିନିଲ୍ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଜ ପରିବାରର ଏକ ସଦସ୍ୟ। ଏହି ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ୧୫-୨୦ ମିଟର । ଏହାର ପତ୍ର ୨-୪ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା । ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଓ ପରି ଫଳମାନ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାକୁ ଭୁଲରେ ବି ଟିକେ କାମୁଡି ଦେଲେ ପାଟିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା, ବାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଆଦି ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ । ଯାହା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହାର କାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପତ୍ରକୁ ଛୁଇଁଲେ ଚର୍ମରେ ଗମ୍ଭୀର ଜ୍ୱଳନ, ଲାଲପଣ ଏବଂ ଫୋଟକା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ଗଛର ରସ ଆଖିରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା ଅନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ ।
କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଗଛ: ଯଦି ଗଛଟି ପୋଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଧୂଆଁ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗଲେ ଆଖି ଜ୍ୱଳନ, ଫୁସଫୁସ କ୍ଷତି ଏବଂ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ । ଏହି ଗଛ ଆମେରିକୀୟ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଉପକୂଳ, ମେକ୍ସିକୋ, ଭେନେଜୁଏଲା, କଲମ୍ବିଆ, କ୍ୟୁବା, ବାହାମାସ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଗଛ ଫ୍ଲୋରିଡା ଏଭରଗ୍ଲେଡ୍ସରେ ସାଧାରଣ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଖକୁ ଯିବାପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହାର ଗଛରେ ଲେଖା ଥାଏ, “ଏହା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଗଛ, ଭୁଲ ରେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରନାହିଁ।” ତଥାପି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କେତେକ ସମୟରେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି।