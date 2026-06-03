ଭାରତର ଏହି ଗାଁକୁ କୁହାଯାଏ ସାପଙ୍କ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ନାଗ ସହ ଖେଳନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ…
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରହିଛି ନାଗ ସାପ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ହେଉ କିମ୍ୱା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ସାପ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଭୟ ଚାଲିଆସେ। ଯେତେବେଳେ ବିଷଧର ସାପ କଥା ଉଠେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସାପମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗ କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଶାନ୍ତ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ସୋଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶେତଫାଲ ଗାଁ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱର କିଛି ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗସାପ ମଣିଷ ସହିତ ସହାବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ।
ଏଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ମଣିଷ ଏବଂ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଏହି ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିଦେଇଛି।
ଶେତଫାଲ ଗାଁର ଅନନ୍ୟ ଭୂଗୋଳ:
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସୋଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଶେତଫାଲ ଗ୍ରାମ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଗ୍ରାମର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ବିଶେଷକରି ନାଗ ସାପ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବାଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସାପ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଶେତଫାଲର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଅଂଶ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି। ଏହି ଅନନ୍ୟ ସହାବସ୍ଥାନ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ଘରେ ନାଗ ସାପଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବସ୍ଥାନ:
ଏହି ଗାଁର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସାପମାନଙ୍କ ରହିବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ‘ଦେବସ୍ଥାନ’ କୁହାଯାଏ।
ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଛାତ କିମ୍ବା କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ନାଗମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଭାବରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଛାଡିଦିଆଯାଏ।
ଏହି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ନାଗମାନେ କୌଣସି ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆରାମରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନାଗମାନେ ନାଗଦେବତାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଏକ ମହାନ ମଙ୍ଗଳର କାର୍ଯ୍ୟ।
ଗାଁରେ ସାପ ପୂଜାର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା:
ଶେତଫାଲ ଗାଁରେ ସାପ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଆସିଛି। ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯଦି ସାପମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଦୟା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ କେବେବି କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ ନାହିଁ।
ଏହି ଗଭୀର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମଣିଷ ଏବଂ ସାପ ମଧ୍ୟରେ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଭୟକୁ ଏକ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନରେ ପରିଣତ କରିଛି।
ଗାଁର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଇତିହାସରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ନାଗ ଜାଣିଶୁଣି ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଛି।
ପିଲା ଏବଂ ଏକ ନାଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ୟ ବନ୍ଧୁତା:
ଏହି ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ସାପମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ।
ଶେତଫାଲର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ନାଗସାପଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲୁଥିବାର ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାପ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଡ଼ର ଉଭେଇ ଯାଇଛି।
ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ନାଗସାପ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା କାଟିଦିଏ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି।
ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ସତର୍କତା:
ଯଦିଓ ଶେତଫାଲ ଗାଁରେ ସାପ ଏବଂ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ପରି ମନେହୁଏ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଗ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି କମରେ ଏକ ପିଲା କେବେବି ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ, ହାତରେ ଧରିବାକୁ କିମ୍ବା ଅତି ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଏହି କାରଣରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୀମା ପାଳନ କରନ୍ତି; ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାପମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହାବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିନା କାରଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିରକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଗାଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ:
ସାପ ଏବଂ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଶେତଫାଲକୁ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ଏପରିକି ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି।
ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଘର ଭିତରେ, ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗସାପମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।