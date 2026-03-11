ଭାରତର ଏହି ଗାଁରେ କେବଳ ଚାଲେ ଭୂତଙ୍କ ରାଜ୍, ମଣିଷଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଲାଗିଛି ବ୍ୟାନ୍!

ଏହି ଗାଁର ତିନି ଦିନିଆ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ତାର ବିବିଧ ସଂସ୍କୃତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ କିଛି ନା କିଛି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।

ଏପରି ଏକ ଗାଁ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୋଙ୍କଣ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ, ଯାହା ତାର ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଗାଁକୁ ଚିନ୍ଦର ଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ।

ଏହି ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଠାରେ କିଛି ଏପରି ଘଟେ ଯାହା ପୁରା ଗାଁକୁ ଖାଲି କରିଦିଏ। ଘର, ରାସ୍ତା ଏବଂ ଦୋକାନ ସବୁ ନିର୍ଜନ ହୋଇଯାଏ।

ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଗାଁ ଛାଡି, ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ପରି ଶୁଭୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା।

ଗାଁ ଖାଲି ହେବାର ରହସ୍ୟ:

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଦେବତା ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମା ​​ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡି ଦେଲେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ।

ତେଣୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାଁ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କିଛି ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏହି ଗାଁକୁ ଏକ ବିପଦଜନକ ବନ୍ୟ ଘୁଷୁରୀ (ବରାହ) ଏବଂ ଏହାର ସହ ଜଡିତ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନେ ଆତଙ୍କିତ କରିଥିଲେ।

ତା’ପରେ, ଗ୍ରାମଦେବତା ରାୱଲନାଥ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି କିଛି ବର୍ଷରେ, ପୁରା ଗାଁକୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ​​ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡି ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରି, ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ।

ତିନି ଦିନିଆ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା:

ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ବାହାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରନ୍ତି।

ଏହି ତିନି ଦିନକୁ କେବଳ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସାମୂହିକ ଉତ୍ସବର ସମୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଘର ବନ୍ଦ ଥାଏ, ଦ୍ୱାରରେ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ରଖାଯାଏ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଏବଂ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଶୂନ ଶାନ ଥାଏ।

ଏହି ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁରେ କୌଣସି ମଣିଷ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦେବତ୍ୱ ଏବଂ ଗାଁରେ ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତିର ସମୟ।

ତିନି ଦିନ ପରେ କଣ ହୁଏ:

ତିନି ଦିନ ପରେ, ଗାଁର ପୁରୋହିତ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେବ-ପାଳନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।

ଏହା କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ ବରଂ ଗ୍ରାଁ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଥିବା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ରୀତି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଆସିଛି ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଭାବନାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିଥାଏ।

