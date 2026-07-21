୩୫ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ଏହି ଜଳ ଦାନବ! ଜାପାନରେ ମିଳିଥିବା ୩ଟି ହାଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇଦେଲା

୩୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହାଡ଼ରୁ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ।

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରାୟ ୩୫ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ରହସ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଆଜିର ଜାପାନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ବିଶାଳକାୟ ‘ଜଳ ଦାନବ’ମାନଙ୍କର ରାଜ ଥିଲା?
ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ୩ଟି ହାଡ଼ର ନୂଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଏବେ ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ୩୫ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରାଣୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ନୋ ଟେନ୍ସନ୍; ଏବେ ବିନା…

ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଅନନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍…

୩୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଅଜିମୁ ଅଞ୍ଚଳର ଚମତ୍କାର:
ଜାପାନର ଅଜିମୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୯୯୫ରୁ ୧୯୯୭ ମଧ୍ୟରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ୩ଟି ଦୁର୍ଲଭ ହାଡ଼ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଜୀବାଶ୍ମଗୁଡ଼ିକ ତ୍ସୁବୁସୁଗାୱା ଫର୍ମେସନ୍ ନାମକ ପ୍ରାଚୀନ ହ୍ରଦର ପଲି ସ୍ତରରୁ ମିଳିଥିଲା।
ସେହି ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ହାଡ଼ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଆଣ୍ଡ୍ରିଆସ୍ ଜିନସ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଜିନସ୍‌ରେ ବିଶାଳକାୟ ସାଲାମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବନ୍ତ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ରୁ ଖୋଲିଲା ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ରହସ୍ୟ:

ନିକଟରେ କ୍ୟୋଟୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକମାନେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନର ସହାୟତାରେ ଏହି ଜୀବାଶ୍ମଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।

ଯାଞ୍ଚରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ଏହି ସାଲାମାଣ୍ଡରର ଦେହର ମଧ୍ୟଭାଗର ମେରୁଦଣ୍ଡର ଗଠନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା କୌଣସି ବିଶାଳକାୟ ସାଲାମାଣ୍ଡର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା।

ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଆଧାର କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଓ ନୂଆ ଜିନସ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ନାମ ‘ଲିମ୍ନୋସ୍ପୋଣ୍ଡିଲସ୍ ଅଜିମୁଏନ୍ସିସ୍’ ରଖାଯାଇଛି।

୩.୬ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ବିଶାଳକାୟ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ:

ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରବାହମାନ ନଦୀ ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତ ହ୍ରଦ ଓ ଜଳାଶୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିଲା।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ପ୍ରାଣୀର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୩.୬ ଫୁଟ (୧.୧ ମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା।

ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଏସିଆର ଜୀବାଶ୍ମ ରେକର୍ଡରେ ପଛଲା ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ନୋ ଟେନ୍ସନ୍; ଏବେ ବିନା…

ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଅନନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍…

ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଗ୍ୟାସ୍ ଦର! ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ…

CJPର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ NEET ପେପର ଲିକ୍…

1 of 30,753