୩୫ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ଏହି ଜଳ ଦାନବ! ଜାପାନରେ ମିଳିଥିବା ୩ଟି ହାଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇଦେଲା
୩୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହାଡ଼ରୁ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ।
ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ରୁ ଖୋଲିଲା ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ରହସ୍ୟ:
ନିକଟରେ କ୍ୟୋଟୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକମାନେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନର ସହାୟତାରେ ଏହି ଜୀବାଶ୍ମଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।
ଯାଞ୍ଚରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ଏହି ସାଲାମାଣ୍ଡରର ଦେହର ମଧ୍ୟଭାଗର ମେରୁଦଣ୍ଡର ଗଠନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା କୌଣସି ବିଶାଳକାୟ ସାଲାମାଣ୍ଡର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା।
ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଆଧାର କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଓ ନୂଆ ଜିନସ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ନାମ ‘ଲିମ୍ନୋସ୍ପୋଣ୍ଡିଲସ୍ ଅଜିମୁଏନ୍ସିସ୍’ ରଖାଯାଇଛି।
୩.୬ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ବିଶାଳକାୟ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ:
ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରବାହମାନ ନଦୀ ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତ ହ୍ରଦ ଓ ଜଳାଶୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିଲା।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ପ୍ରାଣୀର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୩.୬ ଫୁଟ (୧.୧ ମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା।
ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଏସିଆର ଜୀବାଶ୍ମ ରେକର୍ଡରେ ପଛଲା ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଛି।