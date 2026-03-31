୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଚଲାଇପାରିବେନି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ! ଏହି ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ
ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ।
ଓଡିସାଭାସ୍କର: ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଦୁନିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସେଠାକାର ସରକାର ୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉଲ୍ଲେଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା।
ସରକାର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି:
ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଆଲଗୋରିଦମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଲାଗି ରଖିଥାଏ।
ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମ୍ମୁଖିନ ହୁଅନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ।
ଏହି ନିୟମ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ:
ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ତିନି ମେଣ୍ଟ ଅଂଶୀଦାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପରେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।
କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ୍:
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ନାମ ନେବ ନାହିଁ। ବରଂ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଆଲଗୋରିଦମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ସେହି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି:
ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ, କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କଟକଣା ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ହେଲେ, କେବଳ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।