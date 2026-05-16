‘ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ’, ବେଙ୍ଗଲରେ ପରାଜୟ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକରେ କହିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ

ତୃଣମୂଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପ୍ରତି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳୀୟ ସଙ୍ଗଠନ ପୁଣି ଥରେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

By Priyanka Das

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟିଏମସି ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦଳକୁ ପୁଣିଥରେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ।

ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କ’ କହିଲେ?

କାଳୀଘାଟସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ତୃଣମୂଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପ୍ରତି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଦଳୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି:

“ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦଳକୁ ନୂଆ ଭାବେ ଗଠନ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ନିମାଣ କରନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦେବି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ। ଜନାଦେଶକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି।”

ଟିଏମସି ପରାଜୟ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳରେ ନାଟକୀୟ ଓଲଟପାଲଟ ଯୋଗୁଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ହରାଇବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବେଙ୍ଗଲର ୨୯୪ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଟିଏମସି ମାତ୍ର ୮୦ଟି ସିଟ୍‌ରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭବାନୀପୁର ଆସନରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ମଧ୍ୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଟିଏମସି ପକ୍ଷରୁ କ’ କୁହାଗଲା?

ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୈଠକ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ‘ଆଜି, ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଆମର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ କାଳୀଘାଟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଧମକର ସାମ୍ନା କରି ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ ସାହସର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ।’

ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ବୈଠକକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।

 

 

 

