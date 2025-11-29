48 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଜର ନେଲା ଜୀବନ, ଗାଁରେ ହଇଚଇ
କୁଶିନଗର: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କୁଶିନଗର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନେବୁଆ ନୌରଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର ଗୁଲରାହିଆ ଟୋଲା ଗାଁରେ ମାତ୍ର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଜ୍ୱରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହୋଇ ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ପଠାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଣ୍ଟୁ ଗୌରଙ୍କ ୭ ବର୍ଷର ଝିଅ ମଞ୍ଜୁ, ତାଙ୍କ ୩ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ଖୁସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଦଶରଥଙ୍କ ୫ ବର୍ଷର ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ମଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ୭ ବର୍ଷୀୟ ମଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗାଁର ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିନଥିଲା। ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବୁଧବାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମଞ୍ଜୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ୩ ବର୍ଷୀୟ ସାନ ଭଉଣୀ ଖୁସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଗୋରଖପୁରର ବିଆରଡି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
୩ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି
ଦୁଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାରକୁ ତୃତୀୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କ ୫ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଡ୍ରୌଣା ନିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଲଗାତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ନେବୁଆ ନୌରଙ୍ଗିଆ ସାମୁହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ସିଏଚସି)ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମୌର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଗାଁରେ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଚାଲିଛି।
ଗାଁରେ ଜୀବାଣୁନାଶକ ସିଞ୍ଚନ
ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 57 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁ ଭଳି ରୋଗର ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର ମୌର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁଣ।” ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦଳ ଗାଁରେ ଜୀବାଣୁନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରିଛି, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ସିଞ୍ଚନ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗାଁ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି।