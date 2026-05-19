ଋଷିକେଶରେ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଉଜ୍ଜୈନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶ ସ୍ଥିତ ଯୋଗ ନଗରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ୟାର୍ଡରେ ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଉଜ୍ଜୈନ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ୩ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିବାରୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶ ସ୍ଥିତ ଯୋଗ ନଗରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଉଜ୍ଜୈନ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ତିନୋଟି ବଗି ଲାଇନ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANI ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୪୩୧୭ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ନଗର-ଯୋଗ ନଗରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଖାଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯୋଗ ନଗରୀ ଋଷିକେଶ ୟାର୍ଡରେ ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୋରାଦାବାଦ ଡିଭିଜନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ indianexpress.com କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ଖାଲି ଟ୍ରେନ (empty rake) ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି।
#WATCH | Rishikesh, Uttarakhand | Morning visuals from the spot where three coaches of the Ujjaini Express derailed in the Khand village area near the Yog Nagari Rishikesh Railway Station yesterday night. No passengers were on board the train at the time of the accident. pic.twitter.com/TRjraIEi1G
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଲାଇନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବାରୁ ସରକାରୀ ରେଳ ପୋଲିସ (GRP) ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଖାଲି କରିଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଟ୍ରେନର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।