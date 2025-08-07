ସଇତାନ ସାଙ୍ଗ; ୩ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଝଗଡ଼ା, ବାରରେ ଛୁରୀ ଭୁସି ନେଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ

ସଇତାନ ସାଙ୍ଗ; ୩ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଝଗଡ଼ା, ବାରରେ ଛୁରୀ ଭୁସି ନେଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ
ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମିଶି ଯୋଗେଶ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ: ବନ୍ଧୁ ହେଲା ଶତ୍ରୁ। ୩ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ସାଙ୍ଗ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ୩ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଛୁରୀରେ କଲେ ଆକ୍ରମଣ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଣ୍ଡ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମିଶି ଯୋଗେଶ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ବୁଧବାର ମାଲାଭାଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତିନି ଜଣ ମଦ୍ୟପ ଯୋଗେଶଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ମଗାନୁର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ଯୋଗେଶ ମଗାନୁର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ବାର୍କୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ତିନି ଜଣ ଲୋକ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗେଶଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ।
ଗତ ବର୍ଷ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୋଗେଶଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ସମାନ ବିଷୟରେ ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ଯୋଗେଶଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଲାଭାଲି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।