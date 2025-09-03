asia cup: 3 ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଣିଦେବେ ଏସିଆକପ; ସବୁ ରଖନ୍ତି ଏକା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବାର ଦମ୍, କିଏ ଏହି 3 ବିସ୍ଫୋଟକ ବ୍ୟାଟର୍?
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 3 ଜଣ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକା ମ୍ୟାଚ ଜିତାଇବାର ଦମ ଅଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଏ ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଯାଇପାରେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୟୁଏଇ ସହିତ, ଏହା ପରେ 14 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 3 ଜଣ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକା ମ୍ୟାଚ ଜିତାଇବାର ଦମ ଅଛି । ସେହି 3 ବିସ୍ଫୋଟକ ବ୍ୟାଟର ହେଲେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା । ଏହି 3 ଜଣ ବ୍ୟାଟର ଭାରତ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ଖେଳାଳି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂର ଦାୟିତ୍ୱ
2024ରେ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-20ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ସେ ଏହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ IPL ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପୂର୍ବରୁ, ସେ 17 ଟି T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 193.84 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ 535 ରନ କରିଛନ୍ତି। ସେ 2 ଟି ଶତକ ଏବଂ 2 ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ 46 ଟି ଚୌକା ଏବଂ 41 ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ତିଲକ ବର୍ମା
ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତିଲକ ବର୍ମା ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ଟି T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 155.07 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ 749 ରନ କରିଛନ୍ତି। ସେ 2 ଟି ଶତକ ଏବଂ 3 ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ 61 ଟି ଚୌକା ଏବଂ 43 ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଟି-20ରେ ତିଲକଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର 120 ରନ। ସେ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ
ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ମିଡିଲ ଅର୍ଡରକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଷ୍ଟର 360 ଡିଗ୍ରୀ ଖେଳାଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରି ଦିଗରେ ସଟ୍ ମାରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ 83 ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 2598 ରନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 167.07। ଟି 20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେ 4 ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (5) ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ (5) ଅଛନ୍ତି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ 4 ଶତକ ଏବଂ 21 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟି 20ରେ 146 ଛକା ଏବଂ 237 ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି।