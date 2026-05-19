ଆମେରିକା ମସଜିଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ୩ ମୃତ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ନିଜକୁ ଶେଷ କଲେ ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କିଶୋର
ଅଧିକାରୀମାନେ CNN କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନିଜ ଘରୁ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଘରେ ଏକ ସୁସାଇଡ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜାତି କିମ୍ବା ବଂଶ ଗୌରବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ଲେଖାଯାଇଥିଲା।
ଆମେରିକାର ସ୍ୟାନ୍ ଡିଏଗୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମସଜିଦ୍ରେ ହମଲା ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଦୁଇଜଣ କିଶୋର ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନିଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ।
CNN ଅନୁଯାୟୀ, FBI ସ୍ୟାନ୍ ଡିଏଗୋର ସ୍ପେଶାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଇନ ଚାର୍ଜ ମାର୍କ ରେମିଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଜଣ କିଶୋର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୟାନ ଡିଏଗୋର ଇସଲାମିକ ସେଣ୍ଟର ନିକଟରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ। ସ୍ୟାନ ଡିଏଗୋ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କଟ ୱାହଲ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୧୭ ଏବଂ ୧୯ ବର୍ଷର ଦୁଇଜଣ କିଶୋର ନିଜକୁ ଗୁଳି ମାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଭଳି ମନେହେଉଛି।
ଘରୁ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଅଧିକାରୀମାନେ CNNକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନିଜ ଘରୁ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଘରେ ଏକ ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜାତି କିମ୍ବା ବଂଶ ଗୌରବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ (ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କଥା) ଲେଖା ହୋଇଥିବା ମିଳିଛି।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧.୪୫ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତିନିଜଣ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘର-ଘର ବୁଲି ବନ୍ଧୁକଧାରୀକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ କିଛି ବ୍ଲକ୍ ଦୂରରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା।
ପୋଲିସ ହେଟ ସ୍ପିଚ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଲା ପୋଲିସ ଏବେ ତାହାର ସନ୍ଧାନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଏକ ହେଟ କ୍ରାଇମ (ଘୃଣା ଜନିତ ଅପରାଧ) ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ‘ଦ ଟାଇମ୍ସ’ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ, ତାହା ଭିତରୁ ଇସଲାମ ବିରୋଧୀ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ସବୁ ମିଳିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜାତିଗତ ଗୌରବର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ମସଜିଦ୍ର ଇମାମ ତାହା ହସନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିନଥିଲୁ। କୌଣସି ପୂଜାସ୍ଥଳୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଲୋକମାନେ ଇସଲାମିକ ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି।’
FBI ଡାଇରେକ୍ଟର କଣ କହିଲେ?
ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ FBI ର ଡାଇରେକ୍ଟର କାଶ ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, FBI ଅଧିକାରୀମାନେ ମସଜିଦ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିବୁ।