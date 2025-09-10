‘ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ’ … ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ଗୁହାରୀ କଲେ ନେପାଳରେ ଫସିରହିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ
ଭୁବନେଶ୍ୱର :ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ କରିଛି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଜେନ-ଜେଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି – ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପରିଡା, ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।
ଏହି ତିନିଜଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ଏବଂ ୧୪ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭିଡ଼ ରାଜନେତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନେକ ଘର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପଥର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କୋଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କର ଥିଲା।
ହୋଟେଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନାମିଳିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଅନେକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।ତଥାପି, ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପରିଡା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଜଣ ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲ ସଂସଦରୁ ପ୍ରାୟ ସାତ ଶହ ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅଧ କିଲୋମିଟରରୁ କମ୍ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ହିଂସାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନେପାଳର ଲୋକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିଶେଷକରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଉ ନାହାଁନ୍ତି। ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲଳିତପୁର ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ହିଂସା ମୁକ୍ତ।
ବିମାନବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବା ଏବଂ ଆକାଶପଥ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଦୂତାବାସ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନାମିଳିଛି । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତିନିଜଣ ହୋଟେଲରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ନେପାଳରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ନେପାଳର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ବୋହୂ ଏବଂ ନାତିନାତୁଣୀମାନେ ନେପାଳରେ ରୁହନ୍ତି। “ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ବଡ଼ ଧରଣର ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ,” ସେ କହିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିବା କହି ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକଙ୍କ ନିରାପଦ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ।