ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା, ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଜଳୁଛି ନିଆଁ

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶୁକ୍ରବାର (ଜୁନ୍ ୫) ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମଣିପୁରର କାଙ୍ଗପୋକପି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲାର ସାଇତୁ-ଗାମ୍ଫାଜୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର ଲୋଇବୋଲ ଖୁଲେନ ଗାଁରେ ଭୋର ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଅତି କମରେ ସାତଟି ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗୁଳିବିନିମୟରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗୁଳିବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୃତକମାନଙ୍କୁ ଲେଟଖୋଙ୍ଗାମ ହାଓକିପ, ତିନମାରୀ ହାଓକିପ ଏବଂ ଜାଙ୍ଗମିନଲାଲ ହାଓକିପ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି:
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେମଚା କିପଗେନ୍ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଅଜ୍ଞାତ ସଶସ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନି ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଘର ପୋଡ଼ି ଦେବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମବେଦନା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସରକାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ।” କିପଗେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଏବଂ “ଭୟ ଏବଂ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ଆଗରେ ନ ହାର ମାନିବାକୁ” ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
କୁକି ଇନପି ମଣିପୁର ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି:
ଏହି ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟର କୁକି ଜନଜାତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂଗଠନ କୁକି ଇନପି ମଣିପୁର (KAIM) ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି।
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ସଂଗଠନ କହିଛି, “ନିରସ୍ତ୍ର ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ବର୍ବର ହିଂସାକୁ KAIM କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ କରିବା ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ମୌଳିକ ମାନବାଧିକାରର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ।”