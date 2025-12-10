କ୍ରିକେଟରେ ହାଇଡ୍ରାମା… ଚୟନ ପ୍ରକିୟାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଟ୍ ରେ ପିଟି ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଲେ ୩ ଖେଳାଳି, ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେବ BCCI
କୋଚ୍ ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଛି ୨୦ଟି ଷ୍ଟିଚ୍, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କାନ୍ଧ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କ୍ରିକେଟରେ ହାଇଡ୍ରାମା… ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଆଉ ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦଳର ପ୍ଲେୟର କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ BCCI ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଯାଉଛି।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ପୁଡୁଚେରୀ କ୍ରିକେଟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳାଳି ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏସ୍. ଭେଙ୍କଟରମଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି (SMAT) ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନରୁ ଆସିଛି। ଖେଳାଳିମାନେ ଦଳରେ ସାମିଲ ନ ହେବାରୁ ରାଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ବିବାଦ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା:
ସୋମବାର ସକାଳେ CAP (କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପଣ୍ଡିଚେରୀ) ଇନଡୋର ନେଟ୍ସରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। କୋଚ୍ ଭେଙ୍କଟରମଣ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳାଳି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଜୟସୁନ୍ଦରମ, ଏ. ଅରବିନ୍ଦରାଜ ଏବଂ ଏସ. ସନ୍ତୋଷ କୁମାରନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ବିବାଦ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ କୋଚ୍ ଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଘାତ କଲେ। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭେଙ୍କଟରମଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ୨୦ଟି ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି।
ବିବାଦର ମୂଳ କାରଣ କ’ଣ:
ଏହି ବିବାଦ କେବଳ ଚୟନ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ପୁଡୁଚେରୀରେ “ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳାଳି”ଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବଦଳରେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ବାହାରୁ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୧ ପରଠାରୁ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
BCCI ମଧ୍ୟ କଠୋର ହୋଇଗଲା:
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, BCCI ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା ବୋଲି କହିଛି। ବୋର୍ଡ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଘଟଣା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ।
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ମାମଲା ଆଉ କେବଳ CAP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ।
ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ କ’ଣ ଅଛି:
ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ, କୋଚ୍ ଭେଙ୍କଟରମଣ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ ବରଂ ଭାରତୀଦାସନ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କ୍ରିକେଟର୍ସ ଫୋରମର ସଚିବ ଜି. ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଯଦିଓ CAP ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାମଲା ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାହା ପୁଡୁଚେରୀ କ୍ରିକେଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।