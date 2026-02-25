Cancer Symptoms: ପ୍ରତିଦିନ ଅଣ୍ଟା କାଟୁଛି କି? ସାବଧାନ… ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ କ୍ୟାନ୍ସର!
Cancer Symptoms: ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ବିପଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଭୁଲ ବସିବା ଆସନ, ଆଘାତ କିମ୍ବା ଶୋଇବା ଆସନ ଯୋଗୁଁ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ 30 ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସିବା କିମ୍ବା ଜୀବନଶୈଳୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପୀଡିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବାରମ୍ବାର ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଜଡିତ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବା।
ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କର୍କଟ ହେଉଛି Ovarian Cancer । ଯେତେବେଳେ ଡିମ୍ବାଶୟରେ କର୍କଟର କୋଷ ଗୁଡିକ ବିକଶିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ Ovarian Cancer ହୋଇଥାଏ। ଏହି କର୍କଟ କୋଷ ଗୁଡିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଥିବା ସୁସ୍ଥ କୋଷ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗେ। ତେବେ ଏହି କ୍ୟାନସର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।
ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ ଦୁଇଟି ଡିମ୍ବାଶୟ ଥାଏ, ଏହା ଗର୍ଭାଶୟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ଡିମ୍ବାଶୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଠାରେ, ଡିମ୍ବାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାହା ଜାଣିବା।
ଡିମ୍ବାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ:
ପେଟ ଫୁଲିବା, ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା, ବିନା କାରଣରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇବା, ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ପେଲଭିସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯାହା ଉପର ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିପାରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ।
କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡିମ୍ବାଶୟ କର୍କଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ?
1- ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଡିମ୍ବାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଡିମ୍ବାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ଏହା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
2-ଅଧିକ ଓଜନ କିମ୍ବା ମେଦବହୁଳ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଡିମ୍ବାଶୟ କର୍କଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।
3-ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଓସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଟିସୁର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ।
4- ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ହେବାର ବୟସରେ ଡିମ୍ବାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ।
5- ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କେବେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିମ୍ବାଶୟ କର୍କଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ।