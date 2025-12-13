ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଝଟକା; ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାରୁ ବିରୋଧ କଲେ ନିଜ ଦେଶ ଲୋକ,ହାଉସ ଅଫ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭର ତିନି ସଦସ୍ଯ କହିଲେ ଏପରି…
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ନିୟମକୁ ଆମେରିକାରେ ବିରୋଧ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ସମର୍ଥନରେ ଆମେରିକା ହାଉସ ଅଫ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭର ତିନି ସଦସ୍ଯ। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଟାରିଫ ପ୍ଲାନକୁ ଦୃଢ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଲଗାଇଥିବା 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କରୁ ସେମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକୀୟ ଶ୍ରମିକ, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବେଆଇନ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର ଲୋୟର ହାଉସରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିନିଧି ଡେବୋରା ରସ୍, ମାର୍କ ଭେସି ଏବଂ ରାଜା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ, ବ୍ରାଜିଲ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଟାରିଫକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରିବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମନଇଚ୍ଛା ଟାରିଫ ପ୍ଲାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୭, ୨୦୨୫ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ମୋଟରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଳ୍କକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଆମେରିକାରେ ଥିବା ନର୍ଥ କାରୋଲିନ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସଓମାନ ରସ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ବହୁ କଂପାନୀ ଏଠାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ଭାରତକୁ ଏଠାରୁ ବିଲିଅନ ଡଲାରର ସମ୍ପତ୍ତି ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏଥିରୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, ଆମେରିକା ଦେଶକୁ।
ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲଗାଇଥିଲା।