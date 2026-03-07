ଶନିଙ୍କ ବିରଳ ଯୋଗ; ବିପଦରେ ଏହି ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନ! ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଛି କି ଲିଷ୍ଟରେ, ଜାଣନ୍ତୁ

Horoscope: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଶନିଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯିଏ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସାଡେସତୀ ଏବଂ ଧୈୟର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ , ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବେ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ଯରେ ଶନି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ରେ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ଯରେ ଏକ ବିଶେଷ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ବି ଦ୍ବାଦଶ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ଯୋଗ ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

ଏହାସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ରାଶି ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବା …

କନ୍ୟା ରାଶି: ସୂର୍ଯ୍ୟ-ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ମୁହଁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ।

ତୁଳା ରାଶି: ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ହରାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ।

ମୀନ ରାଶି: ଅତ୍ୟଧିକ ହତାଶା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କିଛି ଲୋକ ମାନସିକ ଚାପର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷର ସତ୍ୟତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ।)

