“ବୁରା ନା ମାନୋ ହୋଲି ହୈ”, କହି ରଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗିବା ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା, ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭୋଗିବେ ସଜା

କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଲେ ଯିବେ ଜେଲ୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଅବସରରେ ପୁରା ଦେଶ ହୋଲିର ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ିରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରିଲ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ସହର ସବୁଠି ଡିଜେ ବାଜୁଛି ଏବଂ ସବୁଠି ଗୁଲାଲ୍ ଉଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ: ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, “ବୁରା ନା ମାନୋ ହୋଲି ହୈ,” ଏବଂ ତା’ପରେ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାନ୍ତି। କେବଳ ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଖସିଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ପ୍ରକୃତରେ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏହାକୁ ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଯଦି କେହି ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ରଙ୍ଗ ଲଗାଏ, ତୁମକୁ ଧରିଥାଏ କିମ୍ବା ତୁମର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅପରାଧ। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୭୪ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ସହିତ ଦଣ୍ଡନୀୟ।

ହୋଲି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଧାରା ୭୫ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ମତି ବିନା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଦୁଇ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା କିମ୍ବା ଅସହଜ ଆଚରଣ କରିବା ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ହୋଇପାରେ।

ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ କାହାର ହାତକୁ ଧରିବା ମାମଲା ଗଠନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧାରା ୭୯ ଅନୁଯାୟୀ, କାହାର ଭଦ୍ରତାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ କିମ୍ବା ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ। ହୋଲି ନାମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଥଟ୍ଟା କରିବା କିମ୍ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ।

ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ ରଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ କେହି ଆହତ ହୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ଚର୍ମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ତେବେ ମାମଲାଟି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ଧାରା ୧୧୫(୨) ଅନୁଯାୟୀ ଆଘାତ ଦେବା ଦଣ୍ଡନୀୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ମଜାଦାର ଠେଲା ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା, କାହା ଉପରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିବା କିମ୍ବା କାହାର ଗତିବିଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ନୁହେଁ।

ଧାରା ୨୭୦ ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପଦ୍ରବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।

