ଓଡ଼ିଶାରେ ୩ ଦିନ ପ୍ରବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ, ୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ‘ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ’

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତିନି ଦିନିଆ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବର୍ଷା ସତର୍କ ସୂଚନା (Alert) ଜାରି କରାଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତିନି ଦିନିଆ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନସାରା ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବା ପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବର୍ଷା ଅନୁକୂଳ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।

ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (Orange Warning) ଏବଂ ୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (Yellow Warning) ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ, ଆଜି ଦିନବେଳା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ସେହିପରି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶନିବାର ଦିନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ (Yellow Alert) ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗର ଏହିଭଳି ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବାକୁ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ସମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅଭିଷେକ…

ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର…

ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ସହ ହଠାତ୍ କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅଭିଷେକ…

ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର…

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ…

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ: ସରକାରୀ…

1 of 29,566