ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଓଡ଼ିଶା, ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦-୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ, ବଜ୍ରପାତ ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ('ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ')। ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 'ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ' ଜାରି ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କାଳବୈଶାଖୀ, ବଜ୍ରପାତ, କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଏବଂ ପବନ ବହିବା ନେଇ ‘ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ’ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ (ହୀଟ୍ୱେଭ୍) ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଶନିବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ‘ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ’ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଗରମ ପାଗ ଜାରି ରହିବ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୫.୫ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୪.୩ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଥିଲା।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଚକ୍ରବାତ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ। ପରିଶେଷରେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଖରାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ, ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ଜଳାଶୟ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।