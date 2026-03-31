Indian Railways: ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିଯିବ ରେଳ ଟିକେଟ୍ ନିୟମ, ଏମିତି କ୍ୟାନ୍ସଲ କଲେ ମିଳିବନି ରିଫଣ୍ଡ୍! ଆସିଗଲା ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍
୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ରେଲୱେ ବଦଳାଇବ ନିୟମ । ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ ନହେଲେ ମିଳିବନି ଟଙ୍କା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର, ଅର୍ଥାତ ୧ ଏପ୍ରିଲରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଟିକେଟ ବାତିଲକରଣ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ ପାଇଁ ରିଫଣ୍ଡ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନୂତନ ରେଳ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ଭାରୀ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ
ଟିକିଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ ପାଇଁ ନୂତନ ରିଫଣ୍ଡ ନିୟମ ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଟ୍ରେନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟର ଅତି କମରେ ୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅବହେଳା କରନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।
କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ୍ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଅପର କ୍ଲାସରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ 8 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ୍ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ୍ ରିଫଣ୍ଡ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିବାର ଅତି କମରେ 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା।
ନୂତନ ନିୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ’ଣ କଣ ଅଛି?
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 8 ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ୍ ବା କ୍ୟାନ୍ସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 50 ପ୍ରତିଶତ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ବାକି 50 ପ୍ରତିଶତ କଟାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଜଣେ ରେଳ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ସମୟର 24 ରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 75 ପ୍ରତିଶତ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ, ଏବଂ 25 ପ୍ରତିଶତ କଟାଯିବ। ସେହିପରି, ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ସମୟର 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଟଣି ବିନା 100% ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ, ରିଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରି କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡିବ।