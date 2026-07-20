ଟିକେଟ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ TTEଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ବାହାରକୁ ଠେଲି ଦେଲେ ନିଶାଶକ୍ତ ଯୁବକ, ଆଉ ତାପରେ..

ଜର୍ମାନୀରେ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ହାତାହାତି ହୋଇ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୨୦ କିମି ବେଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ି ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି

By Shiv Sankar Singh

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ : ଜର୍ମାନୀରେ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚକାରୀ (ଟିକେଟ୍ ଚେକର) ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜର୍ମାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣେ ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବଚସା ପରେ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଦ୍ୱାରରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ୧୨୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍‌ରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି।

ଏହି ଘଟଣା ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଘଟିଥିଲା। ପୁଲିସ କହିଛି, ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇବାକୁ କହିବା ପରେ ଜର୍ମାନ ନାଗରିକ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଓ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ବୁଲଗେରିଆ ମୂଳର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ମଦ୍ୟପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଠେଲି ଦେବାରୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଖୋଲା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲେ। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଟ୍ରେନ୍‌ର ପ୍ରବେଶ ସିଢ଼ିର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ…

ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ୍ ଖୋଲିଦେଲା ପୋଲ; ପ୍ରେମିକଙ୍କ…

ସାଧାରଣତଃ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍‌ର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏପରି ହୋଇନଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍‌ ଭିତରୁ ହିଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେଉଁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ସେନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।

ଆହତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨ କିଲୋମିଟର ଦୂର ରେଳ ଧାରଣା ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀର ରାଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ-ପାଲାଟିନେଟ୍‌ରେ ଟିକେଟ୍ ବିନା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଟ୍ରେନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ…

ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ୍ ଖୋଲିଦେଲା ପୋଲ; ପ୍ରେମିକଙ୍କ…

ବ୍ରିଟେନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆଣ୍ଡି…

ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ…

1 of 28,108