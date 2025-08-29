ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚର ଟିକେଟ୍, ମହାମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦିୱାନା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୟୁଏଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆ କପ୍। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୮ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ UAE ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଦୁବାଇରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଏହି ତାରିଖରେ। ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବାଦରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଏସିଆ କପ୍ ଟିକେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚର ଟିକେଟ୍ black marketରେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା: ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଖବର ଆସୁଛି ଯେ; ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କଳା ବଜାରରେ ୧୫.୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତଥାପି, ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ECB)ର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ସୁଭାନ ଅହମ୍ମଦ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ୱେବସାଇଟ୍ର ଶିକାର ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ଏବଂ ECBକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଏଥିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ହିଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ACC କ୍ରିକେଟର ପରାମର୍ଶ: ACC ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଏଥିରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 26,256 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।