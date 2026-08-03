ମହିଳାଙ୍କ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରିଲା ବାଘ, ମୁଣ୍ଡକୁ କାମୁଡି ୩୦୦ ମିଟର ଯାଏଁ ଟାଣିନେଲା, ଆଉ ତା’ ପରେ…
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାଲାଘାଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାଲାଘାଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ବାଘର ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଓ ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅନେକ ୟୁଜର୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ବାଲାଘାଟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା ବାଘ:
ବାସ୍ତବରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାଲାଘାଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
କାନ୍ହା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପର୍ରାପୁର ବୈଗାଟୋଲା ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସିଝୋରା ବଫର ଜୋନର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ପାଣ୍ଡେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷୀୟା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ମିଟର ଦୂରକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଧୁର୍ବେ ନାମକ ଏହି ମହିଳା ଏକ ଝୋପଡ଼ିରେ ଶୋଇଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧.୩୦ଟା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଝୋପଡ଼ି ଭିତରକୁ ବାଘଟି ପଶିଯାଇ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ବାଘଟି ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ମିଟର ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ:
ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଶାଲ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ବାଘଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ମିଟର ଦୂରକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ପରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଏହା ସହ ଗାଁରେ ବାଘକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପିଞ୍ଜରା ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନବସତି ରହିଛି, ସେଠାରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ।
ସେହିପରି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘରର କବାଟ ଓ ଝରକା ବନ୍ଦ ରଖିବା, ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାକୀ ନଯିବା ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଶିଶୁ, ମହିଳା ଓ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭିଡିଓ ଦେଖି ୟୁଜର୍ସ ଛାନିଆ:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଘଟଣା ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ୟୁଜର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଲେଖିଥିଲେ, “ମହିଳା ଜଣକ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥିବେ, ଏହା ଭାବିଲେ ମୋର ଦେହ ଥରି ଉଠୁଛି।”
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଲେଖିଥିଲେ, “ଭଗବାନ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହି ଦୁଃଖ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।”
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର୍ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, “ଏଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଏକାକୀ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଯେଉଁଠାରେ ରାତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ନଥାଏ, ସେଠାରେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ବିପଦକୁ ନିଜେ ଡାକି ଆଣିବା ସଦୃଶ।”