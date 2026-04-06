ସହଜ ହେବନି TMC ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳା ଲଢ଼େଇ, ଭବାନୀପୁରରେ ହେବ ଜୋରଦାର୍ ଟକ୍କର, ମଇଦାନରେ ମମତା-ଶୁଭେନ୍ଦୁ
West Bengal Election: ଆଗକୁ ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । ନିର୍ବଚାନ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦଳ ନିଜ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଜୋର୍ କା ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଏଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି TMC ଏବଂ BJP । କିନ୍ତୁ ଏଥରର ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭବାନୀପୁରରେ ଅଛି । କାରଣ ଭବାନୀପୁରରେ ଏଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ମଇଦାବରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି।
ଭବାନୀପୁର ସାରା ଗଳିକନ୍ଦି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ରାଜନୈତିକ ପତାକା ତାର ବିସ୍ତାର ରୂପ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏଥର କୋଲକାତାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ। ଏହା କହିବା ଭୁଲ ହେବନାହିଁ ଯେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ସହଜ ଯାତ୍ରା ହେବ।
ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ?
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସବୁକିଛି “ଠିକ୍” ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଜୀବନ ସୁଗମ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କିମ୍ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣରେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଲକାତା ଶେଷରେ କେବେ ଏକ ଆଇଟି ହବ୍ ରେ ପରିଣତ ହେବ?
ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳା ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏହିଠାରେ ବିଜେପିର “ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ” ତତ୍ତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟରେ ସମାନ ଦଳକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି।
ଟିଏମସି ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ
ବିଜେପି ସମର୍ଥକମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ୧୫ ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ, ଶାସନ ବିରୋଧୀ ଲହର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହି ସରକାର ଚଳାଇବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରି ଜଣେ ସମାନ ସ୍ତରର ସହାୟତା ପାଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି TMC ସମର୍ଥକ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ, ଲୋକମାନେ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଗଠନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କିଛି ନେତା ଏହାର ମତାମତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ତୃଣମୂଳ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୟଭୀତତା ଭାବନା ରହିଛି ।
କର ବା ମର ଲଢ଼େଇ
ଦଳ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରୁ ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୟ କିମ୍ବା ପରାଜୟର ବ୍ୟବଧାନ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ‘SIR’ର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୟଭୀତତା ଏକ ତୀବ୍ର ସଚେତନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବିଜେପି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତିରେ ।
ଏସବୁ କାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିଛି ଯେ ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଏ, ତଥାପି ସେମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ।