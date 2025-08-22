ଭାରତ ଫେରିଲା ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଇନା ଆପ୍ TikTok, ଖୋଲୁଛି ଓ୍ୱେବ୍ ସାଇଟ୍, ୟୁଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ!
ଭାରତ ଫେରିଲା ଟିକଟକ୍!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଅନବ୍ଲକ ହେଲା ଟିକଟକ୍ ଓ୍ୱେବସାଇଟ୍। ୫ ବର୍ଷ ପରେ ଅନବ୍ଲକ ହେଲା ଓ୍ୱେବସାଇଟ୍। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକଟକ୍ କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ ସରକାର। ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ଟିକଟକ୍ ଓ୍ୱେବସାଇଟ୍ ଅନବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦୁଇଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏହି ସହମତି ହୋଇଛି।
୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ଚୀନର ଛୋଟ ଭିଡିଓ ଆପ୍ TikTok ପୁଣିଥରେ ଖବରରେ ରହିଛି। କିଛି ୟୁଜର ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ TikTokର ୱେବସାଇଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାରତକୁ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି।
ତଥାପି TikTok ଆପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Google Play Store ଏବଂ Apple App Store ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଏବଂ TikTok ର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ByteDance ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇନାହିଁ।
TikTok ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବା ପଛର କାହାଣୀ କ’ଣ: କିଛି ୟୁଜର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ TikTok ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅନେକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱେବସାଇଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଖୋଲୁନାହିଁ।
ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ୱେବସାଇଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଏହାର ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। ତଥାପି ୱେବସାଇଟ୍ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖୋଲିବା ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
କାହିଁକି TikTok ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା: ୨୦୨୦ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତ ସରକାର TikTok ସମେତ ୫୯ ଟି ଚୀନ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ।
ଏଥିରେ ShareIt, Mi ଭିଡିଓ କଲ୍, Club Factory ଏବଂ Cam Scanner ଭଳି ଆପ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସରକାର ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିପଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (Meity) ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଥିଲା ଯେ ଏହି ଆପ୍ ‘ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଅଖଣ୍ଡତା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ’ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା।
ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳୁଛି: ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ୨୪ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଛି।
ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏବଂ ଭାରତରୁ ଚୀନ୍ କୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜଭୁତ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଟିକଟକର ଫେରିବା ସମ୍ଭବ କି: ଟିକଟକର ଫେରିବା ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଥରେ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଆପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ୟୁଜରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବା ଖବର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଟିକଟକ ଆପ୍ ନିଷିଦ୍ଧ, ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକଟକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।