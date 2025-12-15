ପଛରେ ପଡିଲେ କୋହଲି ଆଉ ଗିଲ୍, ଏବେ T20ରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ତିଲକ୍ ବର୍ମା, ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ସବୁଥିରେ ଫାଷ୍ଟ୍
Tilak Varma: ଭାରତୀୟ ଦଳ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ସିରିଜରେ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଦଳ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାତ୍ର ୧୧୭ ରନ କରିପାରିଥିଲା।
ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜରେ ପିଛା କରିଥିଲା। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭରେ ୱିକେଟ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ପରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।
ଫେରିଲେ ତିଲକ ବର୍ମା: ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଇନିଂସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୬୦ ରନର ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ୧୮ ବଲରୁ ୩୫ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । ୩୪ ବଲରୁ ୨୫ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା ଏବଂ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୪,୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ପଛରେ ପଡିଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ: ତିଲକ ବର୍ମା ତାଙ୍କ ୧୨୫ତମ ଇନିଂସରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୪,୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରି ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ୧୨୯ ଇନିଂସରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୪,୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ବିରାଟ କୋହଲି ୧୩୮ ଇନିଂସ ନେଇଥିଲେ।
ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ କେବଳ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ (୧୧୬ ଇନିଂସ) ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ (୧୧୭ ଇନିଂସ) ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ୪,୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।
MI ଅଂଶ ତିଲକ ବର୍ମା: ତିଲକ ବର୍ମା ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୩୯ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋଟ ୧୧୧୦ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ଆଇପିଏଲରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ମୋଟ ୧୪୯୯ ରନ କରିଥିଲେ। ଏଥର, ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିଛି ।