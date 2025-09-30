ଭାରତ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠିପାରିବନି ପାକିସ୍ତାନ, ଏସିଆ କପ୍ ହିରୋ ତିଲକ ବର୍ମା ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ

ଭାରତ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠିପାରିବନି ପାକିସ୍ତାନ, ଏସିଆ କପ୍ ହିରୋ ତିଲକ ବର୍ମା ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
ପାକିସ୍ତାନ ଜୋରଦାର କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲା
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଅପରାଜିତ ୬୯ ରନ୍ କରି ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିବା ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ଫାଇନାଲରେ ତିଲକ ୫୩ ବଲ୍ରେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ଚାରିଟି ଛକା ମାରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶେଷ ଓଭରରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଫାଇନାଲ୍ ହିରୋ ତିଲକ ବର୍ମା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ କରାଇ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା।
ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ
ତିଲକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସହ ସହମତ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହେଁ।
“ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ,” ସେ କହିଥିଲେ। “କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପରି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି।କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାପ ଥିଲା। ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ ବିଷୟରେ ତିଲକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୪୭ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା। ୧.୪ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ଜୋରଦାର କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲା
ଭାରତ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୦ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ତିଲକ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୋର ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦ ରନ୍ ହୋଇଗଲା।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ମାତ୍ରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ତିଲକ୍ ବର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ଜୋରଦାର ସ୍ଲେଜିଂ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିରେ ଫସି ନ ରହିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ କାରଣ ଦେଶ ଜିତିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ, ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ।
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଭଳି ଅପରେସନ୍ ତିଲକ୍ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କଥା।