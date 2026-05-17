ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର; ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତିଳକ ବର୍ମା
କିଛି ଦିନ ପଛକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀଲୀଲା ଓ ତାଙ୍କ ମାଆ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ତିରୁମାଲା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ
ମୁମ୍ବାଇ: ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତିଳକ ବର୍ମା! ସେ ସାଉଥ୍ ବ୍ୟୁଟି ଶ୍ରୀଲୀଲାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ହେଲେ ଏନେଇ ଅଫିସିଆଲ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓକୁ ଆଧାର କରି ଏପରି ଖବର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
ସତରେ କଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟମକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତିଳକ ବର୍ମା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହା ପଛରେ କଣ ରହିଛି ସତ୍ୟତା । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋସିିଆଲ ମିଡିଅ।।ରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଟି-୨୦ କ୍ୟାପଟେନ ତଥା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଅତି ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ତିଳକ ବର୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ପ୍ରେମ… ।
ବାସ ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତିଳକ ବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମହାଭାରତ । ଏହା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତିଳକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ସାଉଥ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲୀଲାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏନେଇ ତିଳକ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଲୀଲାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ ।
ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟି ଏମିତି । ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା ତିଳକ ବର୍ମା ହୋଟେଲ ଲବିରେ ବସି କାନରେ ଇଅର ଫୋନ ଲଗାଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି । ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ । ଆଉ ଅତି ମଜାଳିଆ ଢ଼ଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ତୁମେ କଣ ପ୍ରେମରେ । ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କାହାର ନାଁ ନେଇନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସାଉଥ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଓ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତିଳକଙ୍କ ଶ୍ରୀଲୀଲାଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା । ତା’ପରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ତିଳକ ଓ ଶ୍ରୀଲୀଲାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅଛି କେତେ ସତ?
ସତରେ କଣ ତିଳକ ଓ ଶ୍ରୀଲୀଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପଛକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀଲୀଲା ଓ ତାଙ୍କ ମାଆ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ତିରୁମାଲା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ । ସେହି ଦିନ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଳକ ବର୍ମା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏହାଛଡ଼ା ଗତ ୧୪ ତାରିଖରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜାବ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲୀଲାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚରେ ତିଳକ ବର୍ମା ଧୂଆଁଧାର ୭୫ ରନ କରିଥିଲେ । ଡାକ୍ତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ତିଳକ ଓ ଶ୍ରୀଲୀଲା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।