ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଭଳି ଟିମ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ କି ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା? ଲଗାତାର ବିଫଳତା ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଭଳି ଟିମ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ କି ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା?
Tilak Varma: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହଲଚଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ବେଶ୍ ଦୁର୍ବଳ ନଜର ଆସୁଛି । ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହାତରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି ।
ଦଳର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାମଲା ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ରେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ କି, ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବି ବିଫଳ ହେଲା ଯୋଜନା
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଳରେ କେତେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ କେବଳ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଳରୁ ହିଁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ସମ୍ପାଦନ କରାଗଲା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଥିବା ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ନୂଆ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଗଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ ।
ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ପୋଜିସନ୍ ଖରାପ
ଅଧିନାୟକ ଆୟରଙ୍କ ଉପରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ସିରିଜ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ମାତ୍ର ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଆଗକୁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ରହିବେ କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଖୋଦ୍ ତିଲକଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଆଇପିଏଲ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ନିରନ୍ତରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।
ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପୋଜିସନ୍ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା
କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ୩ୟ କିମ୍ବା ୪ର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଈଶାନ କିଷାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ୫ମ କିମ୍ବା ୬ଷ୍ଠ ନମ୍ବରକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।
ବିଶେଷ କରି ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ । ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୩ଟି ପାଳିରେ ସେ ମାତ୍ର ୧୧୪ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୪୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ୭୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ମାତ୍ର ୧୧୦ ଥିଲା ।
ଗିଲ୍ଙ୍କ ଭଳି ହେବ କି ତିଲକଙ୍କ ଛୁଟି?
ଏହି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ପୁରୁଣା ମାମଲାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି । ଗତବର୍ଷ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏସିଆ କପ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲି ନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।