ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ତିଲକ୍ ବର୍ମା: ଯୁବରାଜଙ୍କ ପରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଶଟ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟର ତିଲକ୍ ବର୍ମା ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୩ରେ ଧମାକାଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳି କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ତିଲକ୍ । ଲଗାତାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ଝଲକ ରହିଥିବା ଦର୍ଶକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ।

Tilak Verma in IPL:

•Innings – 19

•Runs – 611

•Average – 40.73

•Strike rate – 139.50

•50s/30s – 3/11

•6s/4s – 30/46

He is just 20 year old but the way he played in IPL so far is absolutely phenomenal. He has everything in his armoury – The future of Indian cricket. pic.twitter.com/JWnVlhiXJe

