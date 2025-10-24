ସତ କହିଦେଲେ ତିଲକ ବର୍ମା; ଘଣ୍ଟାଏ କଥା ପରେ ବି ନକଭି ନେଇଗଲେ ଟ୍ରଫି, ପଡିଆରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି…

ନକଭିଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ ଖୁଲାସା କଲେ ତିଲକ...

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ନକଭିଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ ଖୁଲାସା କଲେ ତିଲକ ବର୍ମା । କହିଲେ ଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ ନକଭି ।

ନକଭିଙ୍କ ସହ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା । ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଏ ଯାଏଁ ଟ୍ରଫି ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି । ମାତ୍ର ଶେଷରେ ନକଭି ଟ୍ରଫି ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଚାମ୍ପଅନ୍ସ  ଟ୍ରଫିରେ ହିରୋ ସାଜିଥିବା ତିଲକ ବର୍ମା ।

53 ବଲରେ 69 ରନ କରି ଭାରତକୁ ଚାମ୍ପିଅନସ୍ ଟ୍ରଫି ବିଜେତା କରାଇଥିଲେ ତିଲକ ବର୍ମା । ତେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବା ପରେ କିପରି ଥିଲା ମାହୋଲ । ସେ ବାବଦର ପୁରା ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ତିଲକ । ଆଉ ଅନେକ କିଛଇ ସତ ଜଣା ପଡିଛି ।

ଭାରତୀୟ ଟିମ, ନକଭିଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅନ୍ଯ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ନେବା ପାଇଁ ରାଜିଥିଲେ । ଏନେଇ ନକଭିଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମ୍ଯାନଜମେଣ୍ଟ ଟିମ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଧରି କଥା ହୋଇଥିଲା ।

ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ନକଭି କୌଣସି କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ । ଆଉ ଶେଷରେ ଟ୍ରଫି ଧରି ପଡିଆରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ତିଲକ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ଯାଚର ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ କିପରି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ମଇଦାନରେ ଶୋଇ ରହି ଟ୍ରଫି ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିିଁ ବସିଥିଲେ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଡିଆରେ ଶୋଇଥିଲି ।

ଅନ୍ଯମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଡିଆରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ । ଅର୍ଶଦୀପ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ସ କରିବାରେ ବ୍ଯସ୍ତ ଥିଲେ ।  ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ନକଭିଙ୍କ ସହ ମ୍ଯାନଜମେଣ୍ଟ ଦଳ କଥା ହେଉଥିଲା ।

ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରଫିର ଅପେକ୍ଷା କରିଲୁ ଆଉ ଶେଷରେ ଟ୍ରଫି ଆସିଲା ନାହିଁ । ପରେ ଅର୍ଶଦୀପ ଏକ ଇମାଜିନାରୀ ଟ୍ରଫିର ମାହୋଲ କରି କ୍ଯାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାରଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଆଣିବାକୁ କଥା ହୋଇଥିଲେ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାମ୍ପିଅନସ୍ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଆଉ ଏଠାରେ ହିଁ ସବୁ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

